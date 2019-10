V Hongkongu po streljanju na izgrednike spontani protesti

Hongkong, 2. oktobra - V Hongkongu so po torkovem incidentu, v katerem je policija ustrelila mladega protestnika, ki je napadel policiste, danes izbruhnili spontani protesti. Več tisoč protestnikov, med katerimi so bili tudi pisarniški delavci, se je zbralo v parku, nato pa so se podali po trgovskem predelu mesta, pri čemer so vzklikali gesla proti vladi in policiji.