Karitas zbira sredstva za Slovence v Venezueli

Ljubljana, 2. oktobra - Slovenska karitas je danes sporočila, da še naprej zbira pomoč za Slovence v Venezueli. Kot so navedli, jim pomagajo že od leta 2017, od letošnjega poletja pa so zagotovili pakete pomoči s hrano in higienskimi pripomočki za 40 družin v skupni vrednosti 8000 evrov ter 16 paketov z najnujnejšimi zdravili.