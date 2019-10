ZPS s peticijo nad "nesprejemljive" prakse telekomunikacijskih operaterjev

Ljubljana, 2. oktobra - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) želi s peticijo Vezava za oba končati "nesprejemljivo" prakso telekomunikacijskih operaterjev in jih pozvati, da v času vezave prenehajo spreminjati pogodbene pogoje in cene. Kot je izpostavila predsednica zveze Breda Kutin, se to dogaja prepogosto, pri spremembi pogojev pa je vedno kaznovan potrošnik.