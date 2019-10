Napad z nožem usoden za 34-letnega Bovčana

Bovec, 2. oktobra - Policisti v Bovcu preiskujejo napad z nožem, v katerem je zaradi hudih poškodb umrl 34-letni domačin, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Obvestilo o napadu z ostrim predmetom so prejeli devet minut po polnoči. Policisti so 24-letnega osumljenca izsledili že nekaj minut pred 2. uro in mu odvzeli prostost.