Na Goriškem ponovno filmski festival Poklon viziji

Nova Gorica, 2. oktobra - Na Goriškem pripravljajo 20. filmski festival Poklon viziji, ki bo potekal bo med 13. in 20. oktobrom v sedmih mestih čezmejnega prostora med Slovenijo in Italijo. Nagrado Darko Bratina bo prejela britanska dokumentaristka Kim Longinotto, ki na neposreden in obenem politično ozaveščen način izpostavlja vlogo ženske v sodobni družbi.