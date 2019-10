Evropejci imajo podobno mnenje glede zaščite beguncev

Bruselj, 2. oktobra - Evropejci si želijo zaščititi begunce, a so pri tem bolj naklonjeni politikam, ki to zaščito omejujejo in pogojujejo, kaže analiza mnenj 12.000 ljudi iz osmih članic EU. Gre za prvo tovrstno študijo, iz nje pa izhaja, da imajo ljudje podoben pogled na azilne in begunske politike ne glede na to, ali živijo na Švedskem ali na Madžarskem.