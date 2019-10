Družinska podjetja pomemben element gospodarske rasti

Ljubljana, 2. oktobra - V Ljubljani se danes začenja peta investicijska in razvojna konferenca Slovenia Business Bridge, ki so jo odprli s poslovnim zajtrkom. V ospredju je bilo družinsko podjetništvo, ki po mnenju panelistov predstavlja pomemben element globalne gospodarske rasti. Ocenili so, da rast družinskih podjetij ni nezdružljiva z zavezanostjo temeljnim vrednotam.