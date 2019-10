Razstava v Narodni galeriji: Zbirko Dravske banovine odločilno zaznamovale finance

piše Tatjana Zemljič

Ljubljana, 6. oktobra - V Narodni galeriji je na ogled razstava Umetnost za nove dni: Zbirka Dravske banovine. Z 71 slikami, kipi in deli na papirju pripoveduje tako o dinamiki nastajanja zbirke kot o motivih iz slovenske zgodovine, ki so bili cenjeni v času banovine. Ta je umetniška dela odkupovala za svoje urade, Narodno galerijo in za nastajajočo Moderno galerijo.