Po zrušenju mostu na Tajvanu pet mrtvih

Taipei, 2. oktobra - Število žrtev zrušenja mostu na vzhodu Tajvana se je povzpelo na pet, enega človeka še pogrešajo, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. 140 metrov dolg most z jeklenim obokom v ribiškem pristanišču Nanfang'ao, zgrajen pred 21 leti, se je zrušil v torek zjutraj in pod seboj pokopal več ribiških ladij.