Novembra odpira vrata največji športni center na slovenski obali

Koper, 6. oktobra - Novembra bo vrata odprl Lesport - Center športa Koper, ki bo z več kot 4500 kvadratnimi metri uporabne površine največji športni center na obali. Center bo 365 dni v letu razvijal in ponujal športne produkte najvišje kakovosti ter zagotavljal celovit pristop k zdravju, od gibanja in motivacije do prehranjevanja, regeneracije in osebnega razvoja.