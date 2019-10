Huda poškodba Kovačevića, bržkone zanj že konec sezone

Praga, 2. oktobra - Slovenski hokejski reprezentant Sabahudin Kovačević je v Pragi prestal operacijo hrbtenice, po kateri ga čaka večmesečno okrevanje, bržčas je zanj že konec sezone v dresu ekipe Mlada Boleslav. Težave so se začele po eni od pripravljalnih tekem na novo sezono, bile so tako hude, da so mu zdravniki dejali, da bi lahko končal na invalidskem vozičku.