River na prvi tekmi premagal Boco: na delu 1700 policistov

Buenos Aires, 2. oktobra - Zadetka Rafaela Borreja in Ignacia Fernandeza sta River Plate na derbiju vseh derbijev popeljala do zmage z 2:0 na prvi tekmi polfinala pokala libertadores proti večnim tekmecem, nogometašem Boce. Gre za ponovitev lanskega finala te južnoameriške različice evropske lige prvakov, ko so morali povratno tekmo zaradi izgredov odigrati 10.000 km stran.