Edinburgh, 2. oktobra - Sezona prvenstev v športnem plezanju se bo nadaljevala konec tedna na Škotskem. Na evropskem prvenstvu v težavnosti v Edinburghu bo nastopilo šest Slovencev Luka Potočar in Martin Bergant v moški in Mia Krampl, Lučka Rakovec, Tjaša Kalan in Mina Markovič v ženski konkurenci.