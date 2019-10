Zmaga za Oblaka, poraza Iličića in Stojanovića

Ljubljana, 1. oktobra - Nogometaši v ligi prvakov so začeli tekme 2. kroga skupinskega dela. Josip Iličić je v skupini C z Atalanto gostil Šahtar iz Donjecka in izgubil z 1:2, prav tako je klonil tudi Petar Stojanović z zagrebškim Dinamom v gosteh pri Manchester Cityu z 0:2, Jan Oblak pa je z Atleticom pri Lokomotivi Moskvi slavil s 2:0.