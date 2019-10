Protestniki pred ljubljansko mestno hišo zahtevali Jankovićev odstop

Ljubljana, 1. oktobra - Pred ljubljansko mestno hišo se je danes pod geslom Zoki spoki zbralo več deset ljudi, ki so protestirali proti županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću in zahtevali njegov odstop. Protestniki so ogorčeni, da se je podjetjem družine Janković odpisalo skoraj 30-milijonski dolg, je poročala Televizija Slovenija.