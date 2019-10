Poljski komisarski kandidat Wojciechowski mora na popravni izpit

Bruselj, 1. oktobra - Poljak Janusz Wojciechowski, kandidat za komisarja za kmetijstvo, mora na popravni izpit. Poljak je prvi kandidat, ki bo po zaslišanju dobil dodatna pisna vprašanja. Če odgovori ne bodo zadovoljivi, pa bo moral znova na zaslišanje, ki v drugo traja do uro in pol, so odločili koordinatorji odbora, ki ga je zaslišal.