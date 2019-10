Ljubljana, 1. oktobra - Nogometaši v ligi prvakov so začeli tekme 2. kroga skupinskega dela. Josip Iličić je v skupini C z Atalanto gostil Šahtar iz Donjecka in izgubil z 1:2. Na drugi tekmi v današnjem zgodnejšem terminu je Real Madrid v skupini A igral neodločeno proti Bruggeu z 2:2.