Strani v konfliktu na vzhodu Ukrajine dosegle pomemben sporazum

Minsk, 1. oktobra - Predstavniki ukrajinske vlade in proruskih separatistov iz Luganska in Donecka so danes v Minsku podpisali pomemben sporazum o časovnem poteku ureditve posebnega statusa za konfliktna območja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozdravil preboj v pogovorih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.