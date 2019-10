Novogoričani so sprejeli najboljše kajakaše in odbojkarje

Nova Gorica, 1. oktobra - S sprejemom na Bevkovem trgu so se Novogoričani poklonili kajakašem in kanuistom na divjih vodah, ki so s svetovnih prvenstev prinesli kar štiri medalje, ter dvema odbojkarjema. Sprejem se je začel z gasilskim vodnim lokom, pozdravila pa sta jih podžupana novogoriške in kanalske občine, kjer delujejo klubi današnjih športnih slavljencev.