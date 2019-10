Bolgarki Gabrielovi in Slovaku Šefčoviču pozitivna ocena

Bruselj, 1. oktobra - Bolgarka Marija Gabriel, kandidatka za komisarko za inovacije in mlade, ter Slovak Maroš Šefčovič, kandidat za podpredsednika za medinstitucionalne odnose in predvidevanja, sta po neuradnih informacijah že dobila pozitivno oceno odborov, ki so ju zaslišali. Danes se pričakuje tudi ocena Irca Phila Hogana, kandidata za komisarja za trgovino.