S pozdravom ljubljanskim brucem v novo študijsko leto

Ljubljana, 1. oktobra - Okoli 12.000 bruck in brucev ljubljanske univerze je s tradicionalnim Pozdravom brucem na Kongresnem trgu tudi uradno vstopilo v novo študijsko leto, ki je letos še posebej slovesno, saj ga zaznamuje stota obletnica univerze. Dobrodošlico novincem so izrekli šolski minister Jernej Pikalo, vodstvo univerze in ljubljanski župan Zoran Janković.