Slovenija se lahko pohvali z več uspešnimi investicijami

Ljubljana, 2. oktobra - Slovenija si želi biti privlačna za tuje investitorje, ti pa pritrjujejo, da vsekakor ponuja številne priložnosti. Na današnji investicijski in razvojni konferenci Slovenia Business Bridge v Ljubljani so predstavili številne uspešne investicijske zgodbe, manj pa so govorili o prodajah podjetij, ki so z novim lastnikom propadla.