Bistričani navdušeno pozdravili četverico srebrnih odbojkarjev

Slovenska Bistrica, 1. oktobra - Nekaj sto someščanov je danes v Slovenski Bistrici glasno dočakalo prihod četverice članov srebrne slovenske odbojkarske reprezentance - Tončka in Žigo Šterna, Alena Šketa in Matica Videčnika, ki so svoje prve odbojkarske korake naredili prav v bistriškem klubu. Župan Ivan Žagar se jim je zahvalil za vse lepe trenutke v času evropskega prvenstva.