Palčica pomagalčica bo z viškom zbranih sredstev za Krisa risala nove otroške nasmehe

Koper, 1. oktobra - V društvu Palčica Pomagalčica so se danes ob zaključku akcije zbiranja sredstev za dečka Krisa zahvalili vsem majhnim in velikim donatorjem. Do zdaj so brez donatorskih in sponzorskih pogodb zbrali preko 3.719.000 evrov, z denarjem, ki bo ostal po Krisovi operaciji, pa bodo risali nove nasmehe na ustih otrok, potrebnih pomoči.