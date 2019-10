Nemčija letno spraži največ kave med državami EU

Luxembourg, 1. oktobra - V Nemčiji so lani med državami Evropske unije spražili največ kave, in sicer 551.000 ton, je danes ob mednarodnem dnevu kave objavil evropski statistični urad Eurostat. V Evropski uniji so lani pražarne proizvedle več kot 1,8 milijona ton kave, kar je okoli 3,4 kilograma na prebivalca.