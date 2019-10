Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 1. oktobra - Ponoči bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, ponekod v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Ponekod v Prekmurju in na Štajerskem bo pihal južni do jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.