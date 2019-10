Projekt gradnje drugega tira zanimiv za številne tuje družbe

Ljubljana, 1. oktobra - Projekt izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper je požel veliko zanimanja mednarodnih gradbenih družb, so sporočili iz projektne družbe 2TDK. Kot so pojasnili, so se z vsemi ponudniki srečali in jim predstavili projekt. Ta teden bodo obvestili o javnem naročilu tudi uradno objavili na slovenskem in evropskem portalu javnih naročil.