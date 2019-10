Kocerod z naložbo do dodatnega prostora za ravnanje z odpadki

Šmartno pri Slovenj Gradcu, 1. oktobra - Koroški regijski center za ravnanje z odpadki Kocerod ima nov, dodatni objekt, ki bo prispeval k celovitejši obdelavi kosovnih odpadkov, služil pa bo tudi začasnemu skladiščenju komunalne embalaže. Naložba, ki so jo danes predali namenu, je vredna dober milijon evrov, ki ga je Kocerod zagotovil sam, so pa to odločitev podprle vse koroške občine.