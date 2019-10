Razstava v Londonu razkriva ustvarjalni proces Paula Cezanna

London, 2. oktobra - V londonski Galeriji Luxembourg & Dayan danes odpirajo razstavo z naslovom Rekonstrukcija Cezanna - zaporedja in procesi v delih na papirju Paula Cezanna. Pripravili so jo v sodelovanju s strokovnjakinjo in kustosinjo Fabienne Ruppen iz Univerze v Zürichu, ki je proučevala umetnikova dela na papirju ter na novo osvetlila njegov delovni proces.