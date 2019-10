V Rusiji uživajo vse manj alkohola

Moskva, 1. oktobra - Rusija je v zadnjih letih naredila ogromen napredek v boju proti uživanju alkohola, saj je glede na novo študijo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) od leta 2003 do 2016 uživanje alkohola padlo za 43 odstotkov. Rusi so leta 2016 tako na primer spili manj alkohola kot Nemci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.