Tudi jeseniški hokejisti se pridružujejo akciji rožnati oktober

Jesenice, 1. oktobra - Oktober je mesec osveščanja o raku dojk in na to bodo v tem mesecu opozarjali tudi v jeseniškem hokejskem klubu. V ta namen bodo hokejisti vse tekme v mesecu oktobru odigrali s posebnimi rožnatimi dresi, jeseniški logotip pa bo nadomestila rožnata pentlja, ki simbolizira rožnati oktober, so sporočili iz kluba.