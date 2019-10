Glosa se pridružuje pozivu kulturnikov k uresničevanju koalicijskih zavez

Ljubljana, 1. oktobra - Sindikat kulture in narave Slovenije Glosa se z odprtim pismom pridružuje ponedeljkovemu pozivu organizacij in posameznikov s področja kulture k uresničevanju zavez iz koalicijskega sporazuma. V Glosi med drugim pozivajo k odpravi diskriminacije samozaposlenih v kulturi ter k izboljšanju njihovega socialnega in gmotnega položaja.