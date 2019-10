Na Lezbosu protesti migrantov

Atene, 1. oktobra - Na grškem otoku Lezbos je danes več sto migrantov, večinoma žensk in otrok, protestiralo proti razmeram, v katerih so prisiljeni bivati. Grška vlada je dva dni po požaru v tamkajšnjem registracijskem centru Moria v skladu s ponedeljkovo odločitvijo na celino preselila prvih 215 ljudi, a tamkaj živeči so terjali dodatne selitve.