V Celju predstavili slikanico za otroke o Almi M. Karlin

Celje, 1. oktobra - V Osrednji knjižnici Celje so danes predstavili prvo izvirno slovensko slikanico za otroke o Almi M. Karlin. Ob predstavitvi je direktorica knjižnice Polona Rifelj dejala, da je slikanica izšla ob 130-letnici pisateljičinega rojstva in ob 100-letnici njenega potovanja okrog sveta. To je sicer njihova prva knjiga, ki so jo izdali za otroke.