Zaostanki ministrstva za delo pri reševanju pritožb vedno manjši

Ljubljana, 1. oktobra - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v zadnjih mesecih uspeli več kot prepoloviti zaostanke pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Na današnji dan je nerešenih še 754 vlog, konec julija jih je bilo 1891. Do konca leta želijo odpraviti vse zaostanke.