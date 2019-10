Teja Reba za STA: Vloga feminizma v kulturi in umetnosti je omogočiti vpogled v manj vidne zgodbe

pogovarjala se je Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 1. oktobra - Začenja se jubilejni 25. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Umetniška vodja festivala Teja Reba je v pogovoru za STA med drugim spregovorila o tem, da je vloga feminizma v kulturi in umetnosti pomembna, ker omogoča vpogled v manj slišane, manj vidne zgodbe, zvoke in podobe in gledalcu pomaga le-te umeščati in interpretirati.