Zaposleni na ljubljanski upravni enoti napovedali stavko

Ljubljana, 1. oktobra - Zaposleni na ljubljanski upravni enoti na Tobačni so za ponedeljek napovedali stavko. Stavkali bodo zaradi neupoštevanja delovnega časa, saj po pojasnilih sindikata zaposleni dela ne končajo do konca uradnih ur. Stavka se bo začela eno uro pred zaključkom uradnih ur in se končala ob koncu delovnega dne, danes poročata Dnevnik in Radio Slovenija.