Ljubljanska borza: Ob skromnem prometu v ospredju delnice Krke

Ljubljana, 1. oktobra - Današnji promet na Ljubljanski borzi je bil v prvem delu trgovanja skromen. Vlagatelji so nekaj več prometa opravili z delnicami Krke, in sicer za dobrih 50.000 evrov. Njihov tečaj raste. Najbolj podražile so se doslej delnice NLB, s katerimi so borzni posredniki sklenili za slabih 17.000 evrov poslov.