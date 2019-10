Minister Medved prepričan, da stavke v ljubljanski upravni enoti ne bo

Ljubljana, 1. oktobra - Minister za javno upravo Rudi Medved je danes izrazil prepričanje, da bodo z zaposlenimi na ljubljanski upravni enoti na Tobačni našli rešitev in da ne bo prišlo do stavke, ki so jo zaradi neupoštevanja delovnega časa napovedali za ponedeljek. Po ministrovih besedah težave rešujejo z dodatnimi zaposlitvami, kar pa je dolgotrajnejši proces.