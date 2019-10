V Maroku kritični novinarki prisodili leto dni zapora zaradi domnevnega splava

Rabat, 1. oktobra - V Maroku so v ponedeljek novinarki Hajar Raissouni prisodili leto dni zapora, ker naj bi imela spolne odnose izven zakona in nezakonit splav. Obsojena novinarka dela za časnik v arabščini Akhbar Al-Yaoum, ki ima dolgo zgodovino sporov z oblastmi, njen primer pa je sprožil val ogorčenja v domovini in tujini.