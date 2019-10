NPU na sedmih hišnih preiskavah zaradi goljufije pri porabi evropskih sredstev

Celje, 1. oktobra - Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) danes na območju celjske in ljubljanske policijske na podlagi odredbe celjskega okrožnega sodišča opravljajo sedem hišnih preiskav zasebnih in poslovnih prostorov, na katerih iščejo dokaze zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo EU, so sporočili s policije.