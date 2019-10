Vložena skupna nominacija biosfernega območja Mura-Drava-Donava

Ljubljana, 1. oktobra - Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Madžarska in Srbija so v ponedeljek na Unesco poslale skupno nominacijo za razglasitev prvega petdržavnega biosfernega območja na svetu Mura-Drava-Donava. Kot so sporočili iz organizacije WWF Adria, gre za zadnji korak na poti do razglasitve biosfernega območja, ki jo pričakujejo junija prihodnje leto.