Zunanja ministra Slovenije in Luksemburga za multilateralizem ter spoštovanje mednarodnega prava

Ljubljana, 1. oktobra - Na povabilo zunanjega ministra Mira Cerarja je danes na enodnevnem uradnem obisku v Sloveniji luksemburški zunanji minister Jean Asselborn. Dvostranski odnosi in evropske teme so bile v ospredju pogovorov. Po pogovorih sta oba izpostavila pomen multilateralizma ter spoštovanja mednarodnega prava in odločitev mednarodnih sodišč.