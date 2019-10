Nemci po nalogu ZDA prijeli programerja Škorjanca

Ljubljana, 1. oktobra - Nemška zvezna policija je prejšnji teden aretirala Matjaža Škorjanca, za katerim so ZDA izdale mednarodni zaporni nalog za izročitev. Programer je obtožen da je med letoma 2008 in 2013 kot član kriminalne združbe udeležen v več računalniških goljufijah, v katerih so bile žrtve oškodovane za več milijonov evrov, poročajo Slovenske novice.