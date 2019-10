S prihodom jeseni nekateri ponudniki že podražili elektriko

piše Janja Zalar

Ljubljana, 7. oktobra - Maloprodajne cene energentov v Sloveniji so v povprečju višje, kot so bile pred nekaj leti. Na gibanje cen energentov vplivajo številni dejavniki, od cen emisijskih kuponov do geopolitičnih dogodkov, ponudniki pa cene pogosto dvignejo jeseni, ob rasti povpraševanja. Nekateri ponudniki so letos že dvignili cene električne energije.