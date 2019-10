Stuttgart bo že dal prvo sliko za Tokio 2020

Ljubljana/Stuttgart, 2. oktobra - Svetovno prvenstvo v športni gimnastiki v Stuttgartu, ki se bo z ženskimi kvalifikacijami začelo v petek, bo glavno kvalifikacijsko sito za olimpijske igre leta 2020 v Tokiu. Po tri moške in ženske reprezentance s SP 2018 so si že zagotovile olimpijski nastop, v Nemčiji bodo skoraj do konca zapolnili sezname. OI so tudi glavni cilj slovenske vrste.