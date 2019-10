Umrla je ameriška sopranistka Jessye Norman

New York, 1. oktobra - V 75. letu starosti je v ponedeljek umrla ameriška sopranistka Jessye Norman. Ena najbolj cenjenih opernih pevk in večkratna dobitnica nagrade grammy je umrla v bolnišnici v New Yorku, obdana s svojimi najbližjimi. Usodni zanjo so bili zapleti po poškodbi hrbtenjače leta 2015, odpovedalo ji je več organov, poročajo tuji mediji.