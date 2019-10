Umrl nekdanji poslanec in župan Trebnjega Ciril Metod Pungartnik

Trebnje, 1. oktobra - V 84. letu je umrl nekdanji župan in častni občan Občine Trebnje Ciril Metod Pungartnik, so objavili na spletni strani občine. Pungartnik je bil poslanec LDS v drugem sklicu državnega zbora. Ob začetku današnjega dela seje so se mu v DZ poklonili z minuto molka.