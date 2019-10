Azijske borze večinoma z rastjo

Tokio, 1. oktobra - Azijske borze so danes v znamenju pretežno pozitivnih gibanj. Napetosti v trgovinski vojni med ZDA in Kitajsko so nekoliko popustile, japonski jen je izgubil na vrednosti, zaupanje japonskih gospodarstvenikov pa se je zamajalo - to so dejavniki, ki danes vplivajo na vlagatelje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.