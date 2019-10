Trump prosil Avstralijo za pomoč pri diskreditaciji Muellerjeve preiskave

Washington, 1. oktobra - Ameriški predsednik Donald Trump je prosil avstralskega premierja Scotta Morrisona za pomoč pri diskreditaciji Roberta Muellerja oziroma njegove preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016 na strani Trumpa. To poročanje ameriških medijev so danes v uradu Morrisona potrdili in priznali, da je premier privolil v pomoč.